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Три вопроса о гостеприимстве
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Три вопроса о гостеприимстве 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
— Как регулируется максимальная цена на проживание в отелях и гостиницах в Самарской области в период проведения ЧМ-2018?
— Порог цен на гостиничные услуги в 63-м регионе во время чемпионата регламентируется постановлением Правительства РФ от 10.02.2016 № 89. В нем указаны максимально возможные цены за номер в отелях и гостиницах, при этом для каждой категории установлен собственный максимум.
— Может ли гостиница внезапно изменить стоимость номера?
— В соответствии со статьей 310 ГК РФ, исполнитель (в данном случае гостиница) не может в одностороннем порядке изменить стоимость номера. Такие действия будут неправомерными.
— Как правильно выбрать товар с символикой FIFA и не купить подделку?
— Прежде чем купить товар с символикой соревнований, нужно внимательно ознакомиться с информацией о товарных знаках FIFA. О них можно узнать на Государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей, а также на сайте официального представителя Международной федерации футбольных ассоциаций. Кроме того интересующие вас вопросы можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефонам: (846) 260-50-25, 260-69-56.
Лица, столкнувшиеся с фактами завышения стоимости гостиничного обслуживания или с продажей продукции с незаконным использованием символики, вправе обратиться в Управление Роспотребнадзора по адресу: г. Самара, пр. Г. Митирева, д. 1. В таком заявлении обязательно нужно указать адрес и наименование торговой организации. В случае выявления в обороте товаров с незаконным использованием символики FIFA управление примет меры.
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