«Запасные выходы замотаны тросами»: Ирек Ялалов предложил эвакуировать торговые центры в Уфе каждый день

На утреннем совещании в мэрии во вторник, 17 апреля, мэр Уфы Ирек Ялалов уделил особое внимание проблеме безопасности в торговых центрах. Со слов градоначальника, после трагедии в Кемерове проверили все уфимские ТЦ, и собственники успели «расслабиться».

— Сколько времени прошло с Кемерова? Эвакуационные выходы снова закрыты на замок, замотаны тросами. Будем их тренировать, пока не выучат правила пожарной безопасности. Если надо, каждый день. Не таких больших денег это стоит. Это я опять возвращаюсь к теме жадности, — сказал сити-менеджер.

Ирек Ялалов снова привёл пример Кемерова, где сейчас устанавливают того, кто подписал акт о сдаче сгоревшей «Зимней вишни».

— Сейчас в Кемерове разберутся и поймут, кто крышевал торговый центр, — сказал Ирек Ялалов. — Муниципалитет не имеет контролирующих функций. Единственное, что мы можем, — это выдать разрешение на строительство при наличии необходимой документации. Такая законодательная коллизия. Значит, будем подавать в суд.

В настоящее время в Уфе закладываются несколько новых торговых центров. Ирек Ялалов поручил проверить и их. В число таких зданий вошёл и строящийся ТЦ в Инорсе.

— Где там будут кинотеатры, детские зоны? Опять всё на последнем этаже? — задался вопросом глава администрации.