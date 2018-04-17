«Аппетитно и ароматно!»: Сергей Лазарев открыл дачный сезон шашлыками

Певец Сергей Лазарев решил провести выходной день с близкими людьми за городом, открыв дачный сезон. Артист показал накрытый стол, который привел в восторг его подписчиков своим изобилием.

Сергей Лазарев, который недавно отметил 35-летие, уже начал презентовать в разных городах свою новую программу «N-tour», названную так в честь сына Никиты. При этом как только у артиста выдался свободный день, он решил провести его на свежем воздухе за городом. Тем более что погода в Москве вполне располагала к отдыху на природе. Лазарев сначала показал фото с мамой, которая тоже присутствовала на пикнике. Также певец решил поделиться снимком щедро накрытого стола, на котором красовались свежие овощи, салат оливье, зелень, а на заднем плане стояло ведро внушительных размеров с замаринованным шашлыком.

«Дачный сезон открыт», — торжественно подписал снимок Сергей. Большинство комментаторов срочно пожелали оказаться рядом с этим столом и артистом. Даже певица Полина Гагарина написала: «Выезжаю!» Однако и к чему придраться, злопыхатели тоже нашли. Им не понравилось, что стол сервирован не по правилам, поскольку вилка лежит справа, а нож слева. «Так все вкусненько, хочется тоже на такой пикник поехать» «Вилка с ножом неправильно лежат. Кто сервировал?»

«Вот это ведерко с шашлыком» «Пир на весь мир!» «Просто и со вкусом. Класс!» «Аппетитно, ароматно и так по-весеннему!» С тех пор как Сергей Лазарев рассекретил своего сына Никиту, его беспрерывно атакуют бестактными вопросами, где же мама ребенка. Однако артист сохраняет молчание по этому поводу и просит уважать его личную жизнь.

Кстати, мальчик очень трогательно поздравил папу с днем рождения, исполнив песню «Пусть бегут неуклюже». Умиленные поклонники Лазарева решили, что Никита определенно будет артистом. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!