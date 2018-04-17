Ирек Ялалов рассказал о ситуации с подтоплениями талыми водами в Уфе

По его словам, с 1 апреля поступило 167 заявок от жителей о подтоплениях талыми водами участков дорог и придомовых территорий. По дорогам — 24 заявки и придомовых территорий — 143 заявки. На сегодняшний день подтопленных домов нет. Из всех потупивших, устранено 163, на контроле находятся 4 случая подтопления— это придомовые территории в Октябрьском районе.

«Попрошу соответствующие службы и главу района отработать в этом плане», — сказал мэр города.

По его словам, 90% подтоплений талыми водами связаны с человеческим фактором. Сити-менеджер рассказал, что в результате бурного развития строительства в городе в целом комплексно не учитываются вопросы водоотведения.

«Есть у нас разработанная программа по строительству ливневых коллекторов, есть программа по строительству очистных сооружений, но при точечных освоениях территорий выясняется, что перекрывается естественный отток талых вод», — сообщил Ялалов

Как сказал городской глава, особенно явственны подобные примеры по Нижегородке — построенные в последнее время частные дома.

«Такие вопросы должны быть отработаны не постфактум. Мы не можем уже наблюдать, как строительство выделенного объекта создаёт проблему горожанам. На сегодняшний день всё с точностью наоборот», — заявил Ирек Ялалов. Далее мэр перешёл к вопросу прихода второй волны половодья. Как он сказал, она должна скоро наступить и если не будет погодных аномалий пройдёт штатно.

«На сегодняшний день уровень подъёма воду у Монумента Дружбы река Белая 2 м 20 см, река Уфа в районе Сипайлово 1 м 78 см, река Дёма в районе «Золотой рыбки» 2 м 5 см», — сообщил мэр.

По его словам, соответствующие службы мониторят ситуацию, никаких сложностей не ожидается.