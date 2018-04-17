Ивана Жидкова осудили за легкомысленное отношение к безопасности жены и дочки

Недавно Иван Жидков показал поклонникам фотографию, на которой его избранница и 8-летняя Мария прыгают в пропасть с высоты на тросах.

Как они на это решились? 170 метров высота, один из самых страшных аттракционов в мире.

Сам актер при этом предпочел не рисковать: «Я не прыгал, че я, дурак что ли, в пропасть с веревкой. Но девчонки покатались на самых высоких качалках в мире, 170 метров высотой и 3 секунды свободного падения… Лиля вернулась седая и без молока, Маша — на пять лет старше. Я им говорил: не надо. P. S. : Ну а если серьезно, то я не очень люблю экстрим, хотя понимаю, что девчонки испытали, наверное, самые сильные эмоции в жизни, вы бы их видели. Для тех, кто любит сверхэмоции, я думаю, это одно из лучших мест на планете», — сообщил поклонникам актер.

Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1) 14 Апр 2018 в 8:41 PDT Пользователи социальных сетей моментально раскритиковали актера за легкомысленное отношение к безопасности гражданской жены и дочки.

Напомним, в 2008 году Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков официально оформили отношения. В 2009 году у звездной пары родилась дочь Мария. В 2013-м супруги развелись.

В октябре прошлого года 34-летний Иван Жидков стал отцом во второй раз. А в недавнем интервью актер и его супруга рассказали о самих родах, а также о послеродовой депрессии новоиспеченной матери и отношениях после рождения ребенка.

Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1) 7 Апр 2018 в 12:00 PDT Фото: Instagram

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