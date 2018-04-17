Сергей Лавров заверил, что Россия переживет санкции 

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал интервью британской телерадиовещательной компании ВВС, в котором ответил на множество острых вопросов. В частности, глава МИД выразил уверенность в том, что Россия сумеет пережить новые американские санкции и поблагодарил журналистов за сочувствие. Лавров также сравнил давление санкциями со стороны стран Запада с временами холодной войны. Основной темой интервью стало происходящее в Сирии и связанные с этим события на мировой арене. Однако, как отмечает Первый канал, беседа оказалась не столько попыткой журналиста получить информацию из первоисточника, сколько возможностью лично высказаться в ключе всей нынешней британской риторики в отношении Москвы. Ведущий программы то и дело пытался выдать свои суждения за слова главы МИД. В итоге Сергей Лавров был вынужден его поправить. Однако в эфир BBC замечание министра вышло не полностью: часть записи была вырезана. Полная версия интервью выложена на сайте российского внешнеполитического ведомства.