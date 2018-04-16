Лавров объяснил природу американских санкций в отношении России

Цель санкций США в отношении РФ и ее граждан — наказать россиян за якобы неправильный выбор, которые они сделали на последних выборах президента. Такое мнение высказал в интервью британской телекомпании BBC министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства иронично поблагодарил за «сочувствие» по поводу санкций, но попросил впредь не беспокоиться. «Спасибо за сочувствие, но не волнуйтесь, мы переживем», — сказал он.

"Дело не только в угрозах наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством. Это угроза, которую мы видим, — наказать весь российский народ за «неверное» решение во время выборов", — подчеркнул Лавров.

По его словам, заявления американских руководителей о том, что санкции не будут использоваться против россиян, а лишь в отношении отдельных их категорий, например, «олигархов» или политиков, — несомненная ложь.

"Их желание, как я вижу, состоит в том, чтобы растревожить тысячи, десятки и сотни тысяч россиян", — сказал глава МИД РФ.