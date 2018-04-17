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Поедем на дачу: власти объявили о запуске дачных автобусов для новосибирцев
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Поедем на дачу: власти объявили о запуске дачных автобусов для новосибирцев 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
С 21 апреля в Новосибирской области начнут работать дачные автобусные маршруты — перевозить пассажиров будут по девяти маршрутам в трёх направлениях.
По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, запуск дачных автобусов будет проходить в два этапа.
Первый этап дачных перевозок начнется с 21 апреля — в сторону Красного Яра маршрутом №105к «м. Заельцовская» (г. Новосибирск) — с/о «Красная рябина».
На втором этапе, с 28 апреля начнут ходить автобусы по направлениям садовых обществ Академгородка (маршруты № 716 «Цветной проезд» — с/о «Ключи 1», № 716-д «ул. Демакова» — с/о «Ключи 3 (им. Болдырева)», № 717 «Демакова» — с/о «Надежда 3», № 717е «Нижняя Ельцовка» — с/о «Надежда 3», № 718 «Демакова — с/о „Полянка“) и садовых обществ, расположенных в районе острова Рыбачий (маршруты № 1702 „ст.м. „Заельцовская“ — Северный объезд — с/о „Аква“, № 1703 „м-н „Телевизоры“ — с/о „Зеленый остров“ (Ягодная) — с/о „Рыбачий“ — с/о „Аква“, № 1705 „ст.м. „Заельцовская“ — с/о „Ягодное“).
В течение мая автобусы будут курсировать по ограниченному расписанию из-за небольшого количества пассажиров, но уже с 1 июня частота и количество рейсов увеличится.
На прошлой неделе новосибирский речфлот объявил о начале навигация по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.
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