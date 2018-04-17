Бурков об аэропорте Омск-Фёдоровка: «Мы на нуле, у нас нет пассажиропотока»

Накануне, 16 апреля, федеральное издание ТАСС опубликовало большое интервью с врио губернатора Омской области Александром Бурковым, в котором глава региона ответил, в том числе, и на один из самых больных вопросов — рассказал, что планирует делать с аэропортом Омск-Фёдоровка.

Бурков отметил, что пока нет чёткого понимания, что делать с аэропортом-долгостроем.

«Нет четкой оценки состояния взлетной полосы, нет расчетов стоимости реконструкции или строительства новой полосы, нет сформированного понимания, сколько будет стоить сам аэровокзал и все инженерные сети. Расчеты ведутся, и потенциальные инвесторы — компании «Новапорт», «Аэропорты регионов» — размышляют, какой пассажиропоток они смогут обеспечить, и какие площади вообще необходимы», — рассказал Александр Бурков.

При этом глава региона заметил, что не готов вкладывать деньги в строительство аэропорта пока правительство не определится с управляющей компанией.

«Мы сейчас находимся на стадии понимания концепции — что это будет за аэропорт, какого предназначения, с каким объемом загрузки пассажиров и грузов. Будет ли он международным, внутрироссийским или, может, региональным. Возможен ведь и такой вариант. Мы находимся на нуле, у нас нет базовой авиакомпании, нет пассажиропотока, он составляет меньше миллиона пассажиров в год, мы в Сибирском федеральном округе одни из отстающих по этому показателю», — заметил Бурков.

Добавим, что сейчас также решается вопрос, как омичи смогут добираться до Фёдоровки. Скорее всего, горожанам придётся ездить в аэропорт на общественном транспорте, других вариантов Бурков не видит из-за низкого пассажиропотока.