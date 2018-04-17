По всему Прикамью сегодня взвоют сирены

Также будет проверена комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении ЧС с запуском электросирен, информирует пресс-служба администрации губернатора. Министерство территориальной безопасности Пермского края отмечает, что проверка нужна для подготовки к периоду весеннего половодья и пожароопасному сезону. ГУ МЧС по Пермскому краю пояснили, что жителям, услушавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка носит учебный характер, это плановое мероприятие. Фото: permkrai.ru