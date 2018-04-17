Ещё
По всему Прикамью сегодня взвоют сирены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По всему Прикамью сегодня взвоют сирены 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Также будет проверена комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении ЧС с запуском электросирен, информирует пресс-служба администрации губернатора.
Министерство территориальной безопасности Пермского края отмечает, что проверка нужна для подготовки к периоду весеннего половодья и пожароопасному сезону.
В ГУ МЧС по Пермскому краю пояснили, что жителям, услушавшим звук сирен и речевое оповещение, не стоит беспокоиться. Проверка носит учебный характер, это плановое мероприятие.
Фото: permkrai.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Артем Коновалов возглавит «Нижегородпассажиравтотранс» Скончался краснодарский эколог Михаил Абрамян Красноярскую торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Еще одна страна вступилась за Россию164
Путин придумал способ победить коррупцию831
Россия готовится к самым жестким санкциям США113
Санкции США: Россию погружают в рецессию77
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
03:29
Россия готовится к самым жестким санкциям США
Политика
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:57
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии
В мире
00:20
Украинский вертолет улетел задом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение