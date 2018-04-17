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Смешно получилось: блогер с разными бровями
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Смешно получилось: блогер с разными бровями 

Peopletalk 25 минут назад
Фото: Peopletalk
YouTube-блогер Лиза Коши любит снимать забавные бьюти-видео. Но последний ее ролик Trying on Eyebrows! Eyebrow Haul превзошел все ожидания и получился по-настоящему комедийным. В нем Лиза рассказывает и показывает, как работают разные средства для бровей: она примеряет наклейки, «переводные» брови, светодиодные «накладки», трафареты и временные татуировки.
Смотри сама!
https://www.youtube.com/watch?v=glU90NGkvDk
Кстати, по словам Лизы, действительно хороши в деле оказались трафареты и временные татуировки, остальные можно использовать только ради забавы.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smeshno-poluchilos-bloger-s-raznymi-brovyami/
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