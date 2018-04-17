Смешно получилось: блогер с разными бровями

YouTube-блогер Лиза Коши любит снимать забавные бьюти-видео. Но последний ее ролик Trying on Eyebrows! Eyebrow Haul превзошел все ожидания и получился по-настоящему комедийным. В нем Лиза рассказывает и показывает, как работают разные средства для бровей: она примеряет наклейки, «переводные» брови, светодиодные «накладки», трафареты и временные татуировки.

Смотри сама!

https://www.youtube.com/watch?v=glU90NGkvDk

Кстати, по словам Лизы, действительно хороши в деле оказались трафареты и временные татуировки, остальные можно использовать только ради забавы.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smeshno-poluchilos-bloger-s-raznymi-brovyami/