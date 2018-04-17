Эксперт: санкции против «Русала» нарушат цепочку поставок алюминия на рынке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 апреля. / ТАСС /. Введенные США санкции в отношении "Русала" существенно нарушат цепочку поставок алюминия на мировом рынке. Такое мнение высказала аналитик по сырьевым товарам Capital Economics Симона Гамбарини.

"Несомненно, санкции (против «Русала» — прим. ТАСС) приведут к серьезным нарушениям физических поставок алюминия в краткосрочной перспективе", — цитирует ее во вторник газета South China Morning Post.

Однако в долгосрочной перспективе воздействие нынешней ситуации на мировой рынок алюминия не будет столь серьезным, как того опасаются многие, полагает эксперт. «В то время как развитые государства могут избегать российского алюминия, целый ряд других стран, в первую очередь Китай , могут быть заинтересованными покупать его, особенно, если продажи будут со скидками», — считает Гамбарини.

Вместе с тем эксперт отметила, что рост цен на алюминий на Лондонской бирже металлов также может побудить к наращиванию производства этого металла в Китае и ряде других стран.

Акции «Русала» демонстрируют резкое снижение начиная с 6 апреля, когда США ввели санкции против этой компании, а также других российских физических и юридических лиц. С этого времени бумаги алюминиевого гиганта, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, подешевели в три раза.