Ещё
Житель Балахны разговаривает каждый день по 4 часа, а дамочка из Павлова не вылезает из интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Балахны разговаривает каждый день по 4 часа, а дамочка из Павлова не вылезает из интернета 

nn.ru 23 минуты назад
Фото: nn.ru
Самым общительным абонентом стал житель Балахны. В месяц этот мужчина среднего возраста разговаривает около 7700 минут, то есть по 4 часа в день. Первые звонки осуществляет рано утром, около 6–30, и заканчивает общаться ближе к ночи — примерно в 22–30. Иногда он звонит и в контактный центр оператора, а также пишет SMS.
Одна из жительниц Ленинского района Нижнего Новгорода тратит на междугородные звонки в среднем по 5–6 тысяч рублей в месяц. Гражданка России ежедневно совершает 2–3 звонка на разные номера в Бразилии. Это, конечно, не запрещено, но факт интересный.
В топ-10 по количеству по количеству исходящих минут за границу также вошел абонент из Дзержинска. Уже на протяжении трех лет мужчина звонит два-три раза в день в страны ближнего зарубежья и в среднем разговаривает по 10 минут. Но у него подключена услуга «Простая география», это позволяет ему серьезно экономить на международных разговорах.
Кстати, самым болтливым знаком зодиака признаны Козероги. Более 70% абонентов-представителей этого знака зодиака долго и часто разговаривает по телефону.
Самый «качающий» абонент живет в Павлове. Дама средних лет в среднем в месяц расходует 227 Гб трафика. Это в десятки раз больше, чем средний трафик на одного абонента по области. Что так увлекает женщину в интернете — достоверно неизвестно, поскольку «состав трафика оператор не отслеживает».
В топ-20 активных интернет-пользователей Нижегородской области входит также молодой человек из села Кичанзино Арзамасского района, где насчитывается всего 841 житель. Парень качает в среднем 100 Гб в месяц, при этом почти не звонит и совсем не пишет SMS.
Нетипичным профилем потребления отличается 60-летняя жительница Кулебак. Дама почтенного возраста ежемесячно расходует в среднем 14 Гб — это втрое больше, чем среднее потребление интернет-трафика одним жителем Кулебак.
Коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Россия Алексей Сидоров рассказал, что самым популярным мессенджером в Нижегородской области является WhatsApp. Им пользуются 47% абонентов компании, их возраст — 25–45 лет. Второй по популярности — Viber (35%). До недавнего времени быстро набирал популярность Telegram (на конец марта приложение было установлено у 19% абонентов). Но если основные пользователи Telegram — это молодые люди до 25 лет, то Viber устанавливают женщины 25–35 лет.
— Объяснение мы видим простое, — говорит Алексей Сидоров. — Огромное количество родительских чатов садиков и школ созданы именно на базе Viber. В них решаются все злободневные вопросы и заняты обсуждением именно женщины.
И о музыкальных предпочтениях. Три самые популярные мелодии, которые абоненты ставят на телефон вместо гудка:
nn.ru: последние новости
В Сормове сгорела машина главы администрации «Дяде Юре — ура!» Рассказываем о следах подвига Юрия Гагарина в Нижнем Новгороде 15 свиней и один «фермер-афганец» в Нижнем Новгороде угрожают срывом ЧМ-18
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию128
Путин придумал способ победить коррупцию575
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля252
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку156
Российский «Панцирь» отбил атаку США808
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение