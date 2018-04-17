Житель Балахны разговаривает каждый день по 4 часа, а дамочка из Павлова не вылезает из интернета

Самым общительным абонентом стал житель Балахны. В месяц этот мужчина среднего возраста разговаривает около 7700 минут, то есть по 4 часа в день. Первые звонки осуществляет рано утром, около 6–30, и заканчивает общаться ближе к ночи — примерно в 22–30. Иногда он звонит и в контактный центр оператора, а также пишет SMS.

Одна из жительниц Ленинского района Нижнего Новгорода тратит на междугородные звонки в среднем по 5–6 тысяч рублей в месяц. Гражданка России ежедневно совершает 2–3 звонка на разные номера в Бразилии . Это, конечно, не запрещено, но факт интересный.

В топ-10 по количеству по количеству исходящих минут за границу также вошел абонент из Дзержинска. Уже на протяжении трех лет мужчина звонит два-три раза в день в страны ближнего зарубежья и в среднем разговаривает по 10 минут. Но у него подключена услуга «Простая география», это позволяет ему серьезно экономить на международных разговорах.

Кстати, самым болтливым знаком зодиака признаны Козероги. Более 70% абонентов-представителей этого знака зодиака долго и часто разговаривает по телефону.

Самый «качающий» абонент живет в Павлове. Дама средних лет в среднем в месяц расходует 227 Гб трафика. Это в десятки раз больше, чем средний трафик на одного абонента по области. Что так увлекает женщину в интернете — достоверно неизвестно, поскольку «состав трафика оператор не отслеживает».

В топ-20 активных интернет-пользователей Нижегородской области входит также молодой человек из села Кичанзино Арзамасского района, где насчитывается всего 841 житель. Парень качает в среднем 100 Гб в месяц, при этом почти не звонит и совсем не пишет SMS.

Нетипичным профилем потребления отличается 60-летняя жительница Кулебак . Дама почтенного возраста ежемесячно расходует в среднем 14 Гб — это втрое больше, чем среднее потребление интернет-трафика одним жителем Кулебак.

Коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Россия Алексей Сидоров рассказал, что самым популярным мессенджером в Нижегородской области является WhatsApp. Им пользуются 47% абонентов компании, их возраст — 25–45 лет. Второй по популярности — Viber (35%). До недавнего времени быстро набирал популярность Telegram (на конец марта приложение было установлено у 19% абонентов). Но если основные пользователи Telegram — это молодые люди до 25 лет, то Viber устанавливают женщины 25–35 лет.

— Объяснение мы видим простое, — говорит Алексей Сидоров. — Огромное количество родительских чатов садиков и школ созданы именно на базе Viber. В них решаются все злободневные вопросы и заняты обсуждением именно женщины.

И о музыкальных предпочтениях. Три самые популярные мелодии, которые абоненты ставят на телефон вместо гудка: