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Россия снизила вложения в американские гособлигации
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Санкции США: Россию погружают в рецессию
Санкции США: Россию погружают в рецессию

Россия снизила вложения в американские гособлигации 

Банки.ру 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российская Федерация в феврале 2018 года продолжила снижать объем активов, номинированных в гособлигациях США, их размер сократился на 3,1 млрд долларов, до 93,8 млрд Об этом сообщает американский Минфин.
Россия по-прежнему занимает 16 строку среди держателей американских гособлигаций, передает РИА Новости.
Крупнейшим держателем американских гособлигаций остается Китай. У Пекина сейчас этих бумаг почти на 1,8 трлн долларов. На втором месте по этому показателю находится Токио, который, напротив, частично избавился от американских казначейских бумаг.
Всего страны мира аккумулировали американских казначейских бумаг почти на 7 трлн долларов.
Иностранные государства владели в феврале 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,292 трлн, тогда как в феврале 2017 года эта же цифра составляла 6,013 трлн долларов.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными, напоминает ТАСС.
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