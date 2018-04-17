РФ сократила вложения в гособлигации США до $94 млрд

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Россия в феврале сократила вложения в гособлигации США (US Treasuries) до $93,8 млрд против $96,9 млрд в январе, сообщает Минфин США . В мае 2017 г. Россия держала в американских гособлигациях $108,7 млрд

Россия находится на 16-м месте в мире по объему вложений в US Treasuries. Первое место занимает Китай ($1,178 трлн), второе — Япония ($1,06 трлн), третье — Ирландия ($314 млрд).

В феврале иностранные государства держали в гособлигациях США $6,292 трлн против $6,013 трлн в феврале 2017 г.

"Мы кредитуем за счет наших ресурсов американский дефицит. Американский дефицит соответствует американскому военному бюджету, который в десять раз выше нашего", — заявил советник президента России Сергей Глазьев . Если Россия хочет остановить американскую агрессию, то нужно признать США страной-агрессором, прекратить покупать гособлигации и даже отказаться от использования доллара, подчеркнул Глазьев.

"США стремятся максимально отодвинуть момент краха своей финансовой системы и оседлать новую длинную волну роста до его наступления. Для этого они пытаются переложить бремя обслуживания своих обязательств на другие страны или вовсе их списать, что является смысловым ядром президентской программы Дональда Трампа

Вообще, это в высшей степени странная мера. Мы покупаем сегодня американские казначейские облигации за счет экспорта наших ресурсов. На эти облигации получаем от силы 0,5% годовых. А сами занимаем под 5%. Другими словами, на Западе мы занимаем под 5%, чтобы свои деньги вложить под 0,5%. Это в чистом виде субсидия западному финансовому сообществу — США и странам НАТО , которые ведут против нас войну. Зачем мы субсидируем страны НАТО таким образом, я не понимаю.