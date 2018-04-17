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Большая вода отступает 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Уровень воды в реках Владимирской области за исключением Оки и Клязьмы, постепенно снижается. Но расслабляться не стоит, отмечают в МЧС, так как активная фаза весеннего половодья всё ещё продолжается. Ситуацию мониторят спасатели в круглосуточном режиме. В наблюдениях используют, в том числе, и беспилотные летательные аппараты.
Уровень воды в реках преодолел прошлогоднюю отметку. Пики разлива Оки и Клязьмы, полагают спасатели, придутся на эту неделю. «Есть разведённый мост на территории Вязниковского района. Там небольшое нарушение транспортного снабжения. Однако для местных жителей организована лодочная переправа и доставка населению продуктов питания. Все вопросы жизнеобеспечения решены», — сказал Пётр Денисов замначальника регионального управления МЧС.
14 приусадебных участков попали в зону подтопления в Судогде. На жителях, к слову, это никак не отразилось. Вода до автомобильных дорог и пешеходных троп не добралась. По информации МЧС, третий день вода в реке Судогда убывает, а за последние сутки шесть приусадебных участков «освободились» от воды. Спасатели зафиксировали небольшое подтопление подвалов нескольких домов, но своевременное информирование населения, позволила жителям подготовиться к паводку и вынести из подвалов ценные вещи.
По оперативной информации уровень подъёма реки Клязьма составляет 3,2 метра и в среднем за день прибывает ещё 15-20 см. В региональном МЧС прогнозируют, что под водой могут оказаться до 10 приусадебных участков в Вязниковском районе и во Мстёре — из-за подъёма притоков Клязьмы.
МЧС и муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности. Работают и оперативные штабы, на непредвиденный случай. Оперативная информация «с полей» приходит ежечасно. В целом обстановка на реках региона находится под контролем.
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