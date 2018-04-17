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В Пуровском районе «семейной службе» помешала проверка прокуратуры
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В Пуровском районе «семейной службе» помешала проверка прокуратуры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Заместителю начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района пришлось уволиться после нарушения законодательства о противодействии коррупции. К дисциплинарной ответственности привлекли также заместителя главы администрации района, — сообщает окруженная прокуратура.
Нарушения законодательства выявила районная прокуратура. В ноябре прошлого года проверка установила, что вопреки требованиям законодательства о муниципальной службе в подчинении замначальника департамента почти 2 года работала её мать.
После внесения прокуратурой района в декабре прошлого года представления об устранении нарушений закона трудовые отношения с ней были прекращены по её инициативе.
Но при этом, её дочери объявили лишь замечание, которое не соответствовало тяжести совершенного ею проступка. Более того, через четыре недели взыскание и вовсе сняли по распоряжению исполняющего обязанности главы района.
Проведенная по поручению прокуратуры округа проверка установила, что предусмотренный указом президента и постановлением губернатора ЯНАО порядок проведения проверки по факту совершения коррупционного правонарушения и рассмотрения её результатов администрацией района был грубо нарушен. Соответствующего распоряжения издано не было, как и доклада, который не предоставили на рассмотрение главе района.
Нарушения повлекли применение к правонарушительнице взыскания, несоразмерного степени общественной опасности проступка. Чтобы не допустить подобные нарушения впредь, а также рассмотрения вопроса об ответственности виновного лица, главе администрации внесли представление.
Во время рассмотрения представления женщина уволилась с муниципальной службы, за нарушение порядка проведения поверки к дисциплинарной ответственности привлекли заместителя главы администрации района.
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