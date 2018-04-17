В Пуровском районе «семейной службе» помешала проверка прокуратуры

Заместителю начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района пришлось уволиться после нарушения законодательства о противодействии коррупции. К дисциплинарной ответственности привлекли также заместителя главы администрации района, — сообщает окруженная прокуратура.

Нарушения законодательства выявила районная прокуратура . В ноябре прошлого года проверка установила, что вопреки требованиям законодательства о муниципальной службе в подчинении замначальника департамента почти 2 года работала её мать.

После внесения прокуратурой района в декабре прошлого года представления об устранении нарушений закона трудовые отношения с ней были прекращены по её инициативе.

Но при этом, её дочери объявили лишь замечание, которое не соответствовало тяжести совершенного ею проступка. Более того, через четыре недели взыскание и вовсе сняли по распоряжению исполняющего обязанности главы района.

Проведенная по поручению прокуратуры округа проверка установила, что предусмотренный указом президента и постановлением губернатора ЯНАО порядок проведения проверки по факту совершения коррупционного правонарушения и рассмотрения её результатов администрацией района был грубо нарушен. Соответствующего распоряжения издано не было, как и доклада, который не предоставили на рассмотрение главе района.

Нарушения повлекли применение к правонарушительнице взыскания, несоразмерного степени общественной опасности проступка. Чтобы не допустить подобные нарушения впредь, а также рассмотрения вопроса об ответственности виновного лица, главе администрации внесли представление.

Во время рассмотрения представления женщина уволилась с муниципальной службы, за нарушение порядка проведения поверки к дисциплинарной ответственности привлекли заместителя главы администрации района.