Весенне-летние темы «Нашего города»: как быстро исправить недочеты

На портале «Наш город» открылись новые темы для обращений. Сообщения о неисправных электронных табло на остановках теперь принимают в категории «Остановки общественного транспорта». Там же можно оставить жалобы на некорректное отображение информации о маршрутах следования или на неверно указанное время на экранах, установленных в автобусах, троллейбусах и трамваях. А в теме «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» впервые стала доступна для комментирования проблема «Аварийные деревья». Здесь предлагается размещать фото деревьев, представляющих угрозу для безопасности во дворах, парках и поблизости от дорог.

В тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» категорий «Дворовые территории», «Дороги» и «Парки» после зимнего перерыва вернулись традиционные весенне-летние вопросы по содержанию газонов, деревьев и кустарников.

О проблемах, связанных с работой летних кафе, тоже можно написать в соответствующем разделе.

Открытие весенне-летних тем позволит жителям Москвы контролировать первые сезонные работы в столице фактически в режиме онлайн. На каждое сообщение специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней. Еще больше двух недель у пользователя будет, чтобы подтвердить или опровергнуть решение проблемы. Подробное описание, на что можно пожаловаться, представлено в разделе «Полезная информация».

Какие именно новые темы открывать на портале «Наш город», решили участники краудсорсинг-проекта «Наш город 2.0», который проходил в «Активном гражданине» в начале этого года. Большинство участников (13,94 процента) поддержали темы, касающиеся содержания и благоустройства учреждений социальной сферы — поликлиник, центров социального обслуживания. Этот вариант ответа пользовался популярностью у всех участников голосования в равной степени. За то, чтобы добавить на портал «Наш город» тему об аварийных деревьях, высказались 11,54 процента «активных граждан». Также, по мнению голосовавших, актуальная проблема — неработающие информационные табло на остановках (10,17 процента).