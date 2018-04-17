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Мэр Пензы обратил внимание чиновников на ободранные троллейбусы
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Мэр Пензы обратил внимание чиновников на ободранные троллейбусы 

PNZdrive 38 минут назад
Фото: PNZdrive
В минувший понедельник, 16 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел очередное аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов, а также начальники отделов и управлений и другие ответственные лица, сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе заседания речь зашла о подготовке к открытию дачного сезона. Градоначальник отметил отличное состояние подвижного состава, который будет осуществлять дачные перевозки, при этом он обратил внимание пензенских чиновников на неприглядный вид троллейбусов, развозящих пассажиров по улицам областного центра.
«Стыдно всем нам, когда по городу курсируют ободранные троллейбусы. Нужно их покрасить, тем более, что это не потребует больших затрат», — распорядился Виктор Кувайцев.
Напомним, в Пензе дачные маршруты начнут работать уже в эти выходные — с 21 апреля. Состояние подвижного состава, выделенного для обслуживания пензенских дачников, Виктор Кувайцев проверил лично.
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