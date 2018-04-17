Мэр Краснодара ушел на больничный, «все остальные тоже могут не работать»

Краснодар . 17 апреля — Новая Кубань. «Иначе так и будут выходить публикации в центральной прессе о том, какая в Краснодарском крае неблагополучная обстановка. Муниципалитеты, начните уже работать с пикетчиками! Хватит игнорировать людей.», — так завершил огромную публикацию у себя на странице в Facebook вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко

Посвящена она была теме обманутых дольщиков, а точнее публикации одного из федеральных изданий.

— Честно говоря, я так и не понял: похвалить нас хотели или поругать? — Прокомментировал Алексеенко.

Статья была посвящена тому, что обманутые краснодарские дольщики тщетно пытаются привлечь внимание городских властей к своей проблеме, уже выходят на пикеты возле здания краевой администрации. А чиновники без весомых на то причин переносят встречи с гражданами.

— «…» У меня вопрос к руководству Краснодара: почему с ними так никто и не встречается? Мэр города на больничном? Отлично… То есть, теперь как бы все остальные тоже могут не работать. Правильно? — Призвал к ответственности коллег вице-губернатор.

Вместе с тем Алексеенко отметил, что выводы прессы о том, что несмотря на все заявления краевых властей обстановка продолжает оставаться тяжёлой и Краснодарский край — лидер по числу обманутых дольщиков, в ближайшем будущем утратят состоятельность. По этому поводу он рассказал о текущем положении дел в этой сфере:

— В этом году найдены инвесторы на такие объекты, как все ЖК «Кубаньжилстрой» в Новороссийске — а это 1196 ДДУ; и «Территория счастья» — ещё 887 ДДУ. Идёт работа по ЖК «Рич хаус» (414 ДДУ), «Кино» (484 ДДУ). Совсем скоро должны ввести в эксплуатацию ЖК «Наш дом — Сочи» (650 ДДУ), два проблемных ЖК в Анапе (ещё почти 300 ДДУ). Работаем и по другим ЖК.

Также в посте Алексеенко отмечается практическая польза грядущего принятия краевого закона о компенсационных мерах для инвесторов-застройщиков проблемных объектах:

— Гораздо проще будет найти инвесторов на все проблемные ЖК печально известного Остринского — а это более 1200 ДДУ.

И в заключении приведем ещё несколько ярких цитат из записи вице-губернатора на эту тему:

— Это довольно сложная и кропотливая работа. Явно не на один год. Но останавливаться мы не намерены: сажаем и будем сажать всех, кто не хочет работать по закону.

— В «лидерах» по обманутым дольщикам Кубань будет оставаться недолго. А когда почистим строительный рынок от жуликов — проблема с дольщиками и вовсе должна уйти в прошлое.