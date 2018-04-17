В общегородском субботнике 21 апреля примут участие 25 тысяч иркутян

Общегородской весенний субботник пройдет в Иркутске 21 апреля. Об этом сообщает мэрия.

В субботнике примут участие около 2 тысяч организаций, а это более 25 тысяч человек. В первую очередь будут очищены водоохранные зоны рек Ангара, Ушаковка, Иркут, залив Якоби, Чертугеевский залив, острова Конный и Юность, скверы, парки, внутридворовые и внутриквартальные территории, особо охраняемые территории Сад Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, Ершовский водозабор и другие общественные пространства.

В этом году объем мусора для вывоза на полигон твердых отходов увеличен до 11 тысяч тонн. Всего привести в надлежащее состояние планируется более 110 территорий.

Кстати, с 1 по 30 апреля в Иркутске проходит месячник санитарной очистки. Производится уборка, мойка и окрашивание дорожных ограждений, остановочных пунктов. Также выполняется обрезка деревьев, очистка фасадов домов и опор освещения от несанкционированной рекламы. Как сообщила начальник департамента потребительского рынка Анна Дудкевич, с центральных улиц уже убраны 100 незаконных информационных конструкций.