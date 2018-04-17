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Советник Трампа: CША рассматривают дополнительные санкции против России
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Советник Трампа: CША рассматривают дополнительные санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что США рассматривают дополнительные санкции против России, передает агентство Блумберг.
"США рассматривает дополнительные санкции против России", — приводит агентство слова Кудлоу.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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