Советник Трампа: CША рассматривают дополнительные санкции против России

"США рассматривает дополнительные санкции против России", — приводит агентство слова Кудлоу.

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