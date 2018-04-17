АО «Транснефть — Приволга» приступило к реконструкции площадочных объектов центральной базы производственного обслуживания

Главная цель — модернизация производственных объектов, построенных в конце восьмидесятых — девяностых годов. Работы выполняются в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Приволга» на 2018 год.

На ЦБПО запланирована реконструкция котельной и административного здания склада с бытовыми помещениями. Работы планируется завершить в ноябре 2018 года.

В настоящее время выполнен демонтаж старого бетонного основания котельной, началась подготовка к монтажу 44 железобетонных свай для новой котельной, разработан котлован под устройство фундамента прожекторной мачты. Новая котельная блочного типа будет обеспечивать теплом объекты ЦБПО, Новокуйбышевского учебного комбината и центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского районного нефтепроводного управления. До конца апреля запланировано проведение работ по устройству фундамента под резервуар для хранения топлива и монтаж металлоконструкций самого резервуара, а также монтаж кабельной эстакады длиной 229 м. Новая котельная позволит снизить расход энергоресурсов и минимизировать выбросы загрязняющих веществ. Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на август 2018 года.

В текущем году также предусмотрено строительство корпуса для проведения сварочных работ, склада хранения материально-технических ресурсов (МТР). Планируется проведение капитального ремонта ремонтно-механического цеха. Данные меры позволят повысить качество выпускаемой продукции и эффективность хранения МТР, используемых в производстве.

Объект социального назначения, включенный в план техперевооружения, — административное здание склада с бытовыми помещениями. На первом этаже здания будут открыты кабинеты здравпункта, на втором — кабинеты для инженерно-технического персонала со всей необходимой инфраструктурой. Качественное оказание медицинских услуг будет обеспечено работникам не только ЦБПО, но также ЦРС и Новокуйбышевского учебного комбината.

В рамках программы энергосбережения на ЦБПО будут установлены 840 солнечных панелей общей мощностью 252 кВт. Техническая реализации проекта начнется 1 июля и закончится в четвертом квартале 2018 года. Солнечные батареи будут применяться в качестве дополнительного источника электроэнергии. Справочно: