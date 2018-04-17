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АО «Транснефть — Приволга» приступило к реконструкции площадочных объектов центральной базы производственного обслуживания
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АО «Транснефть — Приволга» приступило к реконструкции площадочных объектов центральной базы производственного обслуживания 

Волга Ньюс 57 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Главная цель — модернизация производственных объектов, построенных в конце восьмидесятых — девяностых годов. Работы выполняются в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Приволга» на 2018 год.
На ЦБПО запланирована реконструкция котельной и административного здания склада с бытовыми помещениями. Работы планируется завершить в ноябре 2018 года.
В настоящее время выполнен демонтаж старого бетонного основания котельной, началась подготовка к монтажу 44 железобетонных свай для новой котельной, разработан котлован под устройство фундамента прожекторной мачты. Новая котельная блочного типа будет обеспечивать теплом объекты ЦБПО, Новокуйбышевского учебного комбината и центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского районного нефтепроводного управления. До конца апреля запланировано проведение работ по устройству фундамента под резервуар для хранения топлива и монтаж металлоконструкций самого резервуара, а также монтаж кабельной эстакады длиной 229 м. Новая котельная позволит снизить расход энергоресурсов и минимизировать выбросы загрязняющих веществ. Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на август 2018 года.
В текущем году также предусмотрено строительство корпуса для проведения сварочных работ, склада хранения материально-технических ресурсов (МТР). Планируется проведение капитального ремонта ремонтно-механического цеха. Данные меры позволят повысить качество выпускаемой продукции и эффективность хранения МТР, используемых в производстве.
Объект социального назначения, включенный в план техперевооружения, — административное здание склада с бытовыми помещениями. На первом этаже здания будут открыты кабинеты здравпункта, на втором — кабинеты для инженерно-технического персонала со всей необходимой инфраструктурой. Качественное оказание медицинских услуг будет обеспечено работникам не только ЦБПО, но также ЦРС и Новокуйбышевского учебного комбината.
В рамках программы энергосбережения на ЦБПО будут установлены 840 солнечных панелей общей мощностью 252 кВт. Техническая реализации проекта начнется 1 июля и закончится в четвертом квартале 2018 года. Солнечные батареи будут применяться в качестве дополнительного источника электроэнергии. Справочно:
ЦБПО — структурное подразделение АО «Транснефть — Приволга». Специалисты ЦБПО выпускают продукцию как для дочерних обществ ПАО «Транснефть», так и для сторонних организаций — потребителей специализированной продукции машиностроения, предназначенной для строительства и ремонта нефтепроводов. В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции составляет порядка 108 единиц — это устройства и приспособления, используемые для обеспечения надежного функционирования объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также запчасти к другим механизмам. Технический уровень продукции подтвержден 34 патентами.
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