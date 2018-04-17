Креативное резюме программиста c лопатой запутало работодателя

Пользователей Pikabu впечатлило креативное резюме, которое прислал одному из юзеров, желавший получить должность программиста.

Претендент в графе «Опыт работы» указал, что год трудился программистом в министерстве обороны и занимался «нейролингвистическим программированием личного состава» и «изучал земную кору при помощи МПЛ-50».

«Только когда я загуглил МПЛ-50, до меня наконец дошло, что этот находчивый человек так описал службу в армии!» — сказал автор публикации, уточнив, что МПЛ-50 — это малая пехотная лопата длиной 50 сантиметров.

Творческий подход к составлению резюме вызвал бурное обсуждение на портале. Пользователи назвали соискателя «шикарным челом» и посетовали, что специалисты по приему на работу едва ли оценят креативность кандидата.

Некоторые признались, что шутки не поняли, и остальным пришлось объяснять, в чем ирония. Другие нашли в резюме иной смысл, обнаружив другую расшифровку аббревиатуры МПЛ: «Автор! не хочется тебя расстраивать, но МПЛ-50 — это артиллерийская линейка».

Пост попал в топ ресурса, собрав больше 10 тысяч положительных отметок и сотни комментариев.