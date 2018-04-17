КЭФ-2018 дал импульс экономике Новосибирской области 

Красноярский экономический форум. Несмотря на название, здесь говорят не столько о конкретной экономике, сколько о ее составляющих. говорят обо всем: начиная от добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства и заканчивая строительством больших дорожных инфраструктурных объектов по всей стране. Деловая программа форума рассчитана на два дня.
Сотни представителей самого разного бизнеса. Руководители регионов, члены правительства России, эксперты международного уровня. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников участвует в нескольких дискуссиях. В рамках форума совещание проводит вице-премьер страны Аркадий Дворкович. Принимают важное решение для Новосибирской области — найти возможность уже в этом году выделить федеральные деньги на строительство 4-го моста через Обь.
— Безусловно, правительство Российской Федерации будет еще определять сумму, которую они могут выделить в течение исполнения бюджета 2018 года, но уверенность уже есть, — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Кроме мероприятий форума, Андрей Травников проводит деловые переговоры с руководителями крупных российских и международных компаний. Обсуждают перспективы развития предприятий, расположенных в Новосибирской области. На итоговом пленарном совещании форума высокую оценку получает программа реиндустриализации Новосибирской области.
— В Новосибирской области губернатор высказал идею реиндустриализации региона для продвижения проектов с разносторонней поддержкой. Уже примерно дюжина проектов реализуется именно на основе координации усилий федеральных, региональных органов власти и бизнеса, надо сказать, что уже получается, — сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
КЭФ, как принято называть форум, стал уже традиционным местом встречи бизнесменов всей Сибири.
— Это замечательное событие, впечатления очень хорошие, я думаю, что здесь будет принято очень много разных решений, которые будут эпохальными для нашего края, — говорит участник Красноярского экономического форума Александр Быченков.
— Мы в очередной раз встретились между собой, встретились лично с деловыми партнерами, с которыми раньше общались только по телефону, мы имели возможность подойти и познакомиться с кем-то из органов власти. Это отличное место, где можно пообщаться вживую в первую очередь, — отметила участница Красноярского экономического форума Ирина Стеблина.
Уже через несколько месяцев многие из участников КЭФ-2018 будут обсуждать развитие высоких технологий на международном форуме «Технопром» в Новосибирске.
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