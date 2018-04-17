КЭФ-2018 дал импульс экономике Новосибирской области

Красноярский экономический форум. Несмотря на название, здесь говорят не столько о конкретной экономике, сколько о ее составляющих. говорят обо всем: начиная от добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства и заканчивая строительством больших дорожных инфраструктурных объектов по всей стране. Деловая программа форума рассчитана на два дня.

— Безусловно, правительство Российской Федерации будет еще определять сумму, которую они могут выделить в течение исполнения бюджета 2018 года, но уверенность уже есть, — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме мероприятий форума, Андрей Травников проводит деловые переговоры с руководителями крупных российских и международных компаний. Обсуждают перспективы развития предприятий, расположенных в Новосибирской области. На итоговом пленарном совещании форума высокую оценку получает программа реиндустриализации Новосибирской области.

— В Новосибирской области губернатор высказал идею реиндустриализации региона для продвижения проектов с разносторонней поддержкой. Уже примерно дюжина проектов реализуется именно на основе координации усилий федеральных, региональных органов власти и бизнеса, надо сказать, что уже получается, — сообщил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

КЭФ, как принято называть форум, стал уже традиционным местом встречи бизнесменов всей Сибири.

— Это замечательное событие, впечатления очень хорошие, я думаю, что здесь будет принято очень много разных решений, которые будут эпохальными для нашего края, — говорит участник Красноярского экономического форума Александр Быченков.

— Мы в очередной раз встретились между собой, встретились лично с деловыми партнерами, с которыми раньше общались только по телефону, мы имели возможность подойти и познакомиться с кем-то из органов власти. Это отличное место, где можно пообщаться вживую в первую очередь, — отметила участница Красноярского экономического форума Ирина Стеблина.

Уже через несколько месяцев многие из участников КЭФ-2018 будут обсуждать развитие высоких технологий на международном форуме «Технопром» в Новосибирске