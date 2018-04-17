Мэр Уфы поручил навести порядок на подземных коммуникациях после гибели пяти человек в колодце

Ирек Ялалов поручил провести проверку на всех канализационных колодцах после трагедии на территории одного из уфимских ресторанов, где в пятницу, 13 апреля, погибли пять человек.

— Это вопиющий случай! Если на крупных промышленных предприятиях мы навели порядок в работе на подземных коммуникациях — спускаются туда с оборудованием, которое позволяет провести все работы безопасно, — то на частных территориях полная вакханалия. Вопиющая жадность, — возмутился сити-менеджер.

Со слов градоначальника, муниципальные службы не могут отслеживать все сети, которые построили на частных территориях.

— Непонятно, как построены эти сети. Как можно совмещать канализационный и водопроводный каналы? Это бомба, которая должна была сработать. Одну задвижку повернуть — и всё, — сказал глава администрации.

Ирек Ялалов поручил провести внеплановый инструктаж по всем промышленным предприятиям и проанализировать, сколько колодцев расположено на частных неконтролируемых территориях.

— То же самое касается и погребов, особенно в гаражных кооперативах. Они всю зиму стояли закрытыми, сейчас люди туда потянулись. Каждый деревенский житель знает, что прежде чем опуститься в погреб, крышку нужно держать час-два, проветрить. В советское время были такие случаи, что погреба взрывались. Сейчас такими объектами мало кто пользуется, но всё равно опасность остаётся, — сказал мэр.