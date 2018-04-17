Был ли в космосе астронавт Третьего Рейха

Ученым работавшим в Третьем Рейхе приписывают изобретение самых удивительных вещей вплоть до летающих дисков способных подниматься в космос. Подобные данные, скорее всего, являются газетной уткой, хотя космический бомбардировщик немцы, действительно, проектировали.

Проект Ойгена Зенгера

Изучая ракетный полигон Пенемюнде, советские контрразведчики случайно обнаружили сверхсекретное описание немецкого космического самолета-бомбардировщика разрабатывавшегося Ойгеном Зенгером. Согласно немецкому докладу, самолет назывался «Серебряная птица». В небо он выстреливался с помощью трех километровой катапульты со скоростью 23 000 км/ч. На высоту 200-300 км. Самолет был способен несколько раз обогнуть земной шар, а затем благополучно приземлиться. Причем Ойген Зенгер был хорошо известен любителям ракетостроения по его книге 1933 «Техника ракетного полета». Так, что проект вполне мог быть реализован не только на бумаге, но и на практике. Не удивительно, что советское командование распорядилось уточнить все детали данного проекта.

Недальновидный фюрер

Когда вопрос серьезно изучили, то выяснились интересные вещи. Когда Гитлеру доложили об ученом собирающемся построить орбитальный бомбардировщик способный нести до 30 тонн бомб, он тут же пригласил Зенгера к себе. Вскоре австрийский ученый возглавил НИИ ракетной техники. Однако спустя несколько месяцев Гитлеру доложили, что данный проект не только выльется в миллиарды марок, но и десятилетия работы. Посчитав проект нецелесообразным, Гитлер распорядился все работы по нему свернуть. После своей отставки, Зенгер с женой уехал в Париж, а затем перебрался в Лондон. О нем вспомнили в 1944 году, когда война близилась к развязке. Гитлер неожиданно решил любыми средствами все же реализовать проект орбитального бомбардировщика австрийского инженера. В его планы входило сбросить на Нью-Йорк бомбу, начиненную радиоактивным кварцем. Однако найти изобретателя немецким агентам так и не удалось.

Когда разведчики Скорцени не смогли обнаружить Зенгера, немцы решили обратиться к двухступенчатой ракете ФАУ, разместив на ней бомбу, для уничтожения Нью-Йорка. В США для установки радиомаяков для наведения ракеты было направлено несколько диверсантов. К счастью, всех их вовремя удалось вычислить и арестовать. Тем не менее, работы по подготовке запуска ракеты, получившей кодовое имя «Америка» продолжались. Было принято решение сделать ее пилотируемой. Для полета готовили несколько пилотов, среди которых выделялся штурмбанфюрер СС Рудольф Шредер. Ему и выпала честь управлять ракетой, которая должна была подняться в космос, чтобы затем рухнуть на Нью-Йорк. [С-BLOCK] На старте «Америки» присутствовал отец ракетной техники сначала Третьего Рейха, а затем США Вернер Фон Браун. Согласно немецким данным запуск ракеты состоялся 24 января 1945 года. Сначала все шло хорошо, но затем по радио Шредер прокричал: «Мой фюрер, я горю». После этих слов связь с ракетой прервалась. Однако по данным приборов, она все же вышла в космос, но до США так и не долетела, сбилась с курса и упала в океан. Был ли живым во время нахождения в космосе Рудольф Шредер? Вряд ли, ведь кабина с ним воспламенилась еще во время прохождения атмосферы, после чего немецкий летчик задохнулся.