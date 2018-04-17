В Березниках на предприятии работник получил серьёзные химические ожоги 

Сейчас случаем травмирования работника на одном из предприятий города Березники занимается прокуратура. Несчастный случай произошёл на территории химпредприятия во время проведения плановой технологической операции по сливу расплава хлоратора.
Во время технологического процесса произошел выход продукта, в результате чего работник завода получил серьёзные химические ожоги.
«Исполнительному директору предприятия прокурором города внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране труда, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. — По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работодателем разработан дополнительный план мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, виновные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности».