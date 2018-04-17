В Березниках на предприятии работник получил серьёзные химические ожоги

Сейчас случаем травмирования работника на одном из предприятий города Березники занимается прокуратура . Несчастный случай произошёл на территории химпредприятия во время проведения плановой технологической операции по сливу расплава хлоратора.

Во время технологического процесса произошел выход продукта, в результате чего работник завода получил серьёзные химические ожоги.

«Исполнительному директору предприятия прокурором города внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране труда, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. — По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работодателем разработан дополнительный план мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, виновные лица привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности».