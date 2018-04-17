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Влад Лисовец устал от Инстаграма
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Влад Лисовец устал от Инстаграма 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известный стилист Влад Лисовец является активным пользователем социальных сетей и всегда открыт для общения с подписчиками. В своем микроблоге он ежедневно рассказывает о интересных рабочих моментах и высказывает мысли на разные темы. Однако на днях дизайнер признался, что начал уставать от Инстаграма.
Публикации Влада всегда радуют поклонников красочными фотографиями и прекрасным чувством юмора. Необычные хештеги, добавляющие иронии в записи, также стали неотъемлемой частью сообщений стилиста, из раза в раз поднимая настроение его подписчикам. Однако создание качественных записей не такое уж и просто дело. На днях Лисовец пожаловался, что начал терять интерес к Инстаграму. Дизайнер рассказал, что ему становится лень заходить в свой профиль, так как это больше похоже на работу и уже не так интересно. Причины этого он увидел и в изменившимся подходе пользователей к оценке контента.
«Лайк становится продуманным — избирательным и делаешь это не потому, что нравится, а потому что где-то надо. Может мы наконец «наелись»? И стали больше заглядываем в себя?!» Подписчики Влада согласились, что подобные явления, к сожалению, и правда существуют. Однако это не значит, что все пользователи без исключения руководствуются такими принципами. Многие предложили Владу попробовать сократить количество публикаций, а то и вовсе отказаться от них на какое-то время. Но при этом не уходить из Инстаграма на совсем, так как поклонникам будет очень не хватать его записей и чувства юмора.
«Это временное состояние, у меня было так же… Потом втянулась снова.» «Подождите, не давайте заднего! Мы вами еще не наелись!» «А для меня это окошко в жизнь тех людей, которых я уважаю за то, что они делают. Это очень вдохновляет!» «Чувствуется что Вы не только от Инстаграма устали.. Вам просто нужен отдых от всего и вся!» «Лайки ставлю всем, на кого подписана, если пост понравился, конечно. Не жадничаю. Мне не жалко и не трудно это сделать. Но удивляет, что лайки, подписчиков и комментарии покупают и продают!»
Впрочем, сам Влад Лисовец сильно не переживает о числе подписчиков и не гонится за трендами. Не так давно от его страницы в Инстаграме отписалось рекордное количество людей, что стилиста совсем не огорчило. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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