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Надеждинский район станет гелиевым
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Надеждинский район станет гелиевым 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во вторник, 17 апреля, в селе Вольно-Надеждинское проходит заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности, сообщает PRIMPRESS.
В ходе мероприятия стало известно, что в 2019 году в Надеждинском районе начнутся общестроительные работы логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ).
Как рассказала генеральный директор предприятия Любовь Бриш, кислород, гелий и азот будут выделяться в ходе работы ООО «Газпром газэнергосеть гелий». Предприятие будет оказывать услуги по перевалке газа.
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