Надеждинский район станет гелиевым

Во вторник, 17 апреля, в селе Вольно-Надеждинское проходит заседание комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности, сообщает PRIMPRESS.

В ходе мероприятия стало известно, что в 2019 году в Надеждинском районе начнутся общестроительные работы логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ).

Как рассказала генеральный директор предприятия Любовь Бриш, кислород, гелий и азот будут выделяться в ходе работы ООО «Газпром газэнергосеть гелий». Предприятие будет оказывать услуги по перевалке газа.