Хороша и без фотошопа: Валерия снялась топлес для обложки

Звезда призналась, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам.

Валерия появилась на обложке журнала «Стархит» совсем без одежды. Фотосессию журнал обнародовал в честь дня рождения певицы — сегодня ей исполнилось 50 лет. Пикантной деталью стало практически полное отсутствие фотошопа, который традиционно используется в таких случаях.

Формы певицы, которая не выкладывает в свой Instagram даже фото в купальнике, восхитят всех: Валерии едва ли дашь 30. И это при том, что звезда никогда не обращалась за помощью к пластическому хирургу. И даже не прибегала к модным процедурам у косметологов.

«Меня теперь все устраивает. Раньше приходили мысли что-то поправить. Но я насмотрелась на неудачные примеры. Если прежде мне казалось, что хорошо бы иметь губы попухлее, то теперь я просто горжусь тем, что у меня есть. Большая грудь добавляет возраста, и вообще, идеи изменить себя с помощью скальпеля давно перестали посещать. Я принципиальная противница филлеров и даже от ботокса давно отказалась. А когда вижу деформированные лица девочек лет двадцати с огромными губами, маленькими носами и пухлыми щечками как под копирку, становится прямо страшно. Считаю, что надо работать с резервами собственной кожи, пробуждая ее к самостоятельной выработке коллагена. Ну и меньше злиться, завидовать и сквернословить — все это отражается на лице», — рассказала звезда в интервью журналу «Стархит».

В этом году у Валерии целых два юбилея — кроме 50-летия певица отмечала 15 лет со дня знакомства с Иосифом Пригожиным . С романтичной датой продюсер поздравил свою жену в Instagram:

«Невероятно, но это факт: 15 лет тому назад я встретил девушку с тремя замечательными малышами и полюбил всех больше жизни. Как быстро летит время, и только по детям можно определить скорость нашей жизни и как часики смеются, тик-так. Мне кажется, мы с Валерией совсем не изменились».

https://www.instagram.com/p/Bf__seJhZkk/?utm_source=ig_embed

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