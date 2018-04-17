Красноярскую торговую сеть оштрафовали на 300 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратилось в Свердловский районный суд Красноярска с иском к торговой сети «Командор». Суть иска — заставить компанию исправить нарушения в одном из магазинов сети, на улице Курчатова, 1а.

Ранее ведомство провело в этом магазине проверку, которая показала, что продукты там продаются с нарушениями маркировки. Информация о продукции доводится до покупателей не полностью, что может дезориентировать их при выборе, отметили в Роспотребнадзоре. Компании было предписано устранить нарушения, но она этого не сделала.

По решению Арбитражного суда торговая сеть была оштрафована на 300 тысяч рублей, но и после этого нарушения остались. Сейчас суд признал бездействие «Командора» противоправным. Торговая сеть должна будет привести маркировку продуктов в порядок уже согласно судебному решению.