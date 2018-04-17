В Китае начало действовать Министерство по делам ветеранов

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — В понедельник в Китае официально начало работу Министерство по делам ветеранов, созданное в рамках крупномасштабных реформ партийных и государственных органов.

Новосозданное министерство будет работать над созданием и совершенствованием централизованной, единой системы управления и защиты ветеранов с четким кругом обязанностей, отметила вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань на церемонии открытия нового органа.

По ее словам, министерство призвано поощрять выявление конструктивной роли ветеранов в их гражданской жизни и привлекать еще большее число молодых специалистов к оборонному и армейскому строительству.

Сунь Чуньлань призвала новое министерство надлежащим образом обслуживать и обеспечивать законные права и интересы ветеранов, чтобы военная служба стала одной из профессий, достойных уважения в обществе, а ветераны чувствовали себя более счастливыми и самореализовавшимися.

Как сообщается, новое министерство будет отвечать за разработку и осуществление политических установок и правил, связанных с демобилизованными, а также за рассмотрение таких вопросов, как их повторное трудоустройство и профессиональная подготовка. -0-