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В Китае начало действовать Министерство по делам ветеранов
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В Китае начало действовать Министерство по делам ветеранов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в Китае официально начало работу Министерство по делам ветеранов, созданное в рамках крупномасштабных реформ партийных и государственных органов.
Новосозданное министерство будет работать над созданием и совершенствованием централизованной, единой системы управления и защиты ветеранов с четким кругом обязанностей, отметила вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань на церемонии открытия нового органа.
По ее словам, министерство призвано поощрять выявление конструктивной роли ветеранов в их гражданской жизни и привлекать еще большее число молодых специалистов к оборонному и армейскому строительству.
Сунь Чуньлань призвала новое министерство надлежащим образом обслуживать и обеспечивать законные права и интересы ветеранов, чтобы военная служба стала одной из профессий, достойных уважения в обществе, а ветераны чувствовали себя более счастливыми и самореализовавшимися.
Как сообщается, новое министерство будет отвечать за разработку и осуществление политических установок и правил, связанных с демобилизованными, а также за рассмотрение таких вопросов, как их повторное трудоустройство и профессиональная подготовка. -0-
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