СГК планирует реализацию ряда энергопроектов в Хакасии в течение 3 лет

"Одной из главных целей сотрудничества заявлено как развитие систем теплоснабжения города Абакан города Черногорск , так и энергетической отрасли республики Хакасия в целом", — отмечается в сообщении компании.

По соглашению, власти Хакасии берут на себя обязательство в случае обращения органов местного самоуправления рассмотреть возможность перехода теплоснабжения Абакана, Черногорска и поселка Усть-Абакан от модели тарифного регулирования по методу «затраты плюс» к долгосрочному планированию инвестиций.

СГК разработала инвестпроект, предполагающий перевод теплоснабжения жителей Черногорска на Абаканскую ТЭЦ.

rightКак отмечают в компании, для Хакасии это будет совершенно новая схема теплоснабжения, предполагающая закрытие в Черногорске нескольких неэффективных котельных и перевод потребителей, включая шахтерский Девятый поселок, на Абаканскую ТЭЦ.

Сейчас энергетики СГК заняты проектированием тепломагистрали и вспомогательных объектов, с помощью которых планируется осуществлять теплоснабжение города Черногорска и поселка Усть-Абакан. Ориентировочная стоимость проекта составляет около двух миллиардов рублей. По словам специалистов, переключение Черногорска на Абаканскую ТЭЦ может состояться уже в 2020 году.