СГК планирует реализацию ряда энергопроектов в Хакасии в течение 3 лет 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания в ближайшие три года планирует ряд проектов в энергетической отрасли Хакасии. Соответствующее соглашение было подписано генеральным директором СГК Михаилом Кузнецовым и главой правительства Хакасии Виктором Зиминым.
"Одной из главных целей сотрудничества заявлено как развитие систем теплоснабжения города Абакан, города Черногорск, так и энергетической отрасли республики Хакасия в целом", — отмечается в сообщении компании.
По соглашению, власти Хакасии берут на себя обязательство в случае обращения органов местного самоуправления рассмотреть возможность перехода теплоснабжения Абакана, Черногорска и поселка Усть-Абакан от модели тарифного регулирования по методу «затраты плюс» к долгосрочному планированию инвестиций.
СГК разработала инвестпроект, предполагающий перевод теплоснабжения жителей Черногорска на Абаканскую ТЭЦ.
rightКак отмечают в компании, для Хакасии это будет совершенно новая схема теплоснабжения, предполагающая закрытие в Черногорске нескольких неэффективных котельных и перевод потребителей, включая шахтерский Девятый поселок, на Абаканскую ТЭЦ.
Сейчас энергетики СГК заняты проектированием тепломагистрали и вспомогательных объектов, с помощью которых планируется осуществлять теплоснабжение города Черногорска и поселка Усть-Абакан. Ориентировочная стоимость проекта составляет около двух миллиардов рублей. По словам специалистов, переключение Черногорска на Абаканскую ТЭЦ может состояться уже в 2020 году.