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Красноярск вошел в 10 городов по количеству участников Тотального диктанта
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Красноярск вошел в 10 городов по количеству участников Тотального диктанта 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярск вошел в десятку городов с самым большим количеством участников, сообщили организаторы события.
Красноярск в 2018 году занял восьмую строчку при подсчете количества участников. В первой тройке — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск — родина Тотального диктанта. В столицах в акции приняло участие 20 тысяч человек, в Новосибирске — 7 тысяч, в Омске — 4 тысячи, дальше у нескольких городов примерно одинаковые результаты — от двух до трех тысяч. В Красноярске — 2379 человек. Всего в России диктант написали 170750 тысяч человек. 76 стран приняли участие в акции.
Тотальный диктант с каждым годом набирает обороты. В этом году нашлись участники, которые писали на высоте 3200 над уровнем моря. Кроме того, участниками проекта стали два космонавта МКС, сотрудники арктических станций и атомного ледохода «Ленин».
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