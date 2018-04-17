Красноярск вошел в 10 городов по количеству участников Тотального диктанта

Красноярск вошел в десятку городов с самым большим количеством участников, сообщили организаторы события.

Санкт-Петербург и Красноярск в 2018 году занял восьмую строчку при подсчете количества участников. В первой тройке — Москва Новосибирск — родина Тотального диктанта. В столицах в акции приняло участие 20 тысяч человек, в Новосибирске — 7 тысяч, в Омске — 4 тысячи, дальше у нескольких городов примерно одинаковые результаты — от двух до трех тысяч. В Красноярске — 2379 человек. Всего в России диктант написали 170750 тысяч человек. 76 стран приняли участие в акции.

Тотальный диктант с каждым годом набирает обороты. В этом году нашлись участники, которые писали на высоте 3200 над уровнем моря. Кроме того, участниками проекта стали два космонавта МКС, сотрудники арктических станций и атомного ледохода «Ленин».