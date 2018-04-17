Ещё
Глыба льда упала с крыши, а не с балкона: СК озвучил официальную версию трагедии на Маршала Рыбалко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глыба льда упала с крыши, а не с балкона: СК озвучил официальную версию трагедии на Маршала Рыбалко 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Следователи озвучили официальную версию ЧП у дома на Маршала Рыбалко, 111, где из-за упавшей глыбы льда погиб грудной ребенок.
Ледяная глыба обрушилась на девятимесячного малыша в коляске 2 апреля. Девочку с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток она скончалась. На следующий день после ЧП в управляющей компании «Гарант» поясняли, что крышу почистили вовремя, а глыба упала с козырька балкона, который обязан был убрать сам хозяин квартиры.
В следственном комитете 59.ru озвучили другую версию.
— Официальная версия следствия — некачественная уборка крыши дома. Версия, что наледь упала с козырька балкона и виноваты жильцы, не подтверждается. Из-за общественного давления жильцы верхних этажей оказались в стрессовой ситуации, — сообщили 59.ru в следственном отделе по Кировскому району Перми. — Кроме того, от жильцов дома поступали звонки, что крышу УК чистила после трагедии. Куски снега и льда сбивали вместе с шифером. Чтобы удешевить процесс уборки, УК не использовала специальную люльку для промышленных альпинистов. А по крыше из шифера ходить нельзя, это достаточно хрупкий материал.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ранее исполнительный директор УК «Гарант» Валентина Чудинова сообщала 59.ru, что крышу дома чистили до трагедии, по стандарту кровля была очищена ото льда на метр от края.
Ранее директора УК «Гарант» Алексея Рямова и его подчиненного — инженера Константина Ветрова суд оставил под домашним арестом на полтора месяца.
59.ru: последние новости
Нестандарт. Прокуратура Красновишерска постановила приобрести в стоматологию недостающее оборудование На вокзале Пермь II сделали поручень посередине пандуса. Что пошло не так «Тотальный диктант-2018» написали почти 3000 пермяков и губернатор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию129
Путин придумал способ победить коррупцию589
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля253
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку159
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение