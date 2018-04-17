Глыба льда упала с крыши, а не с балкона: СК озвучил официальную версию трагедии на Маршала Рыбалко

Следователи озвучили официальную версию ЧП у дома на Маршала Рыбалко, 111, где из-за упавшей глыбы льда погиб грудной ребенок.

Ледяная глыба обрушилась на девятимесячного малыша в коляске 2 апреля. Девочку с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток она скончалась. На следующий день после ЧП в управляющей компании «Гарант» поясняли, что крышу почистили вовремя, а глыба упала с козырька балкона, который обязан был убрать сам хозяин квартиры.

— Официальная версия следствия — некачественная уборка крыши дома. Версия, что наледь упала с козырька балкона и виноваты жильцы, не подтверждается. Из-за общественного давления жильцы верхних этажей оказались в стрессовой ситуации, — сообщили 59.ru в следственном отделе по Кировскому району Перми . — Кроме того, от жильцов дома поступали звонки, что крышу УК чистила после трагедии. Куски снега и льда сбивали вместе с шифером. Чтобы удешевить процесс уборки, УК не использовала специальную люльку для промышленных альпинистов. А по крыше из шифера ходить нельзя, это достаточно хрупкий материал.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее исполнительный директор УК «Гарант» Валентина Чудинова сообщала 59.ru, что крышу дома чистили до трагедии, по стандарту кровля была очищена ото льда на метр от края.

Ранее директора УК «Гарант» Алексея Рямова и его подчиненного — инженера Константина Ветрова суд оставил под домашним арестом на полтора месяца.