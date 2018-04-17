Наркоторговцев поймали по отпечатку пальца в мессенджере

Полиция в Южном Уэльсе смогла доказать причастность 11 человек к торговле наркотиками благодаря фотографии с пальцем из мессенджера WhatsApp. Об этом пишет BBC News

Во время одного из рейдов в Бридженде в августе 2017 был изъят кокаин и большой объем марихуаны. Также полицейские нашли телефон, в котором был снимок: упаковка таблеток экстази лежит на ладони человека. Фотографию использовали как рекламу при продаже наркотиков.

На устройстве обнаружили сообщения, указывающие на его использования для сделок. Из фотографии эксперты смогли получить часть отпечатка пальца, что оказалось достаточным для раскрытия сети наркоторговцев и утверждения обвинения для 11 человек.

Как рассказал представитель полиции Южного Уэльса Дэйв Томас, этот подход был новаторским, ведь фотографию из мессенджера впервые использовали для сбора отпечатков. По его словам, это показывает потенциал использования снимков из соцсетей в качестве доказательств, а также для выявления преступлений. «Эти ребята [дилеры] используют технологию, чтобы не попасться, и нам нужно идти в ногу с достижениями», — указал он.

WhatsApp известен сквозным шифрованием. Зашифрованные сообщения и фотографии либо крайне трудно, либо просто невозможно получить удаленно. Зачастую приходится брать их непосредственно с телефонов, используемых для отправки или получения.