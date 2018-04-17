Жители многоквартирных домов в центре Владивостока рассказали о страданиях

Жители мнгоквартирных домов в центре Владивостока пожаловались на состояние дороги в их районе, сообщает PRIMPRESS.

По словам горожан, проживающих в доме № 17 по улице Авроровской, на их придомовой территории будто бы недавно велись военные действия.

Один из очевидцев снял на видео свой путь к одной из новостроек в том районе. На кадрах видно, что дорожное полотно испещрено внушительными ямами. Некоторые из выбоин достигают размера в несколько метров, а их глубина позволяет легко «заглотить» колеса внедорожника.

Автор видео снял, как один из автомобилей едва не застрял в яме. «Проехать не может. Два элитных дома, две новостройки, а дорога ужасная. И это в центре города», –говорит голос за кадром.

Ролик, опубликованный в соцсетях, вызвал оживленную реакцию пользователей. Юзеры стали вспоминать о подобных проблемах в других районах города, и примеров оказалась масса.

Добавим, что элитные дома на Авроровской были в поле зрения СМИ совсем недавно. Так, в середине марта здесь падающие с крыш сосульки сильно повредили несколько автомобилей.

Что касается местных ям на дорогах, они уже попадали в список прокуратуры Владивостока в 2016 году. Но судя по всему, эту проблему решить не так просто.