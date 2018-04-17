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Жители многоквартирных домов в центре Владивостока рассказали о страданиях
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Жители многоквартирных домов в центре Владивостока рассказали о страданиях 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители мнгоквартирных домов в центре Владивостока пожаловались на состояние дороги в их районе, сообщает PRIMPRESS.
По словам горожан, проживающих в доме № 17 по улице Авроровской, на их придомовой территории будто бы недавно велись военные действия.
Один из очевидцев снял на видео свой путь к одной из новостроек в том районе. На кадрах видно, что дорожное полотно испещрено внушительными ямами. Некоторые из выбоин достигают размера в несколько метров, а их глубина позволяет легко «заглотить» колеса внедорожника.
Автор видео снял, как один из автомобилей едва не застрял в яме. «Проехать не может. Два элитных дома, две новостройки, а дорога ужасная. И это в центре города», –говорит голос за кадром.
Ролик, опубликованный в соцсетях, вызвал оживленную реакцию пользователей. Юзеры стали вспоминать о подобных проблемах в других районах города, и примеров оказалась масса.
Добавим, что элитные дома на Авроровской были в поле зрения СМИ совсем недавно. Так, в середине марта здесь падающие с крыш сосульки сильно повредили несколько автомобилей.
Что касается местных ям на дорогах, они уже попадали в список прокуратуры Владивостока в 2016 году. Но судя по всему, эту проблему решить не так просто.
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