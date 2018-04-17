В Красноярском крае активизировались клещи

За неделю с 5 по 11 апреля в Красноярском крае были зафиксированы первые пять случаев присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. Все пострадавшие — взрослые люди.

Клещи кусали людей в дачных массивах на станциях Минино и Пугачево, а также в районе проспекта Комсомольский в Красноярске . Еще два случая зарегистрированы в Идринском и Каратузском районах края.

Всего с начала сезона вирусологи исследовали 13 клещей, снятых с животных и людей в Красноярске и окрестностях. Возбудители инфекций обнаружены не были.