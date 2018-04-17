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В Красноярском крае активизировались клещи
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В Красноярском крае активизировались клещи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
За неделю с 5 по 11 апреля в Красноярском крае были зафиксированы первые пять случаев присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. Все пострадавшие — взрослые люди.
Клещи кусали людей в дачных массивах на станциях Минино и Пугачево, а также в районе проспекта Комсомольский в Красноярске. Еще два случая зарегистрированы в Идринском и Каратузском районах края.
Всего с начала сезона вирусологи исследовали 13 клещей, снятых с животных и людей в Красноярске и окрестностях. Возбудители инфекций обнаружены не были.
В Роспотребнадзоре напоминают, что присосавшегося клеща надо обязательно удалить и отнести в лабораторию на анализ. Они работают по адресам: в Красноярске — ул. Сопочная, 38 и ул. 26 Бакинских Комисаров, 29. В Ачинске — ул. Толстого, 23; в Лесосибирске — ул. Мира, 5; в Шарыпове — 2 мкр, 8/4, в Минусинске — ул. Комарова, 1, в Канске — ул. Эдеймана, 9, в Заозерном — ул. Мира, 54, пом. 27, в Балахте — ул. Советская, 113а.
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