Зауралец по инструкции выращивал дома коноплю

На два с половиной года в колонию поселение отправится житель Белозерского района за плантацию конопли. Семена запрещенной травы 43-летний мужчина купил в интернете и выращивал, строго следуя видео инструкции. Для плантации из 64 растений «садовод» оборудовал одну из комнат в своем доме. Там он поддерживал необходимое освещение, влажность, заботливо поливал, удобрял и окучивал. Помимо дурманящей плантации в городской квартире мужчины нашли 43 грамма марихуаны.

По информации прокуратуры Зауралья, как только малолетнему сыну осужденного исполнится 14 лет, мужчина отправится в колонию отбывать наказание