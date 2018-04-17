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Зауралец по инструкции выращивал дома коноплю
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Зауралец по инструкции выращивал дома коноплю 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На два с половиной года в колонию поселение отправится житель Белозерского района за плантацию конопли. Семена запрещенной травы 43-летний мужчина купил в интернете и выращивал, строго следуя видео инструкции. Для плантации из 64 растений «садовод» оборудовал одну из комнат в своем доме. Там он поддерживал необходимое освещение, влажность, заботливо поливал, удобрял и окучивал. Помимо дурманящей плантации в городской квартире мужчины нашли 43 грамма марихуаны.
По информации прокуратуры Зауралья, как только малолетнему сыну осужденного исполнится 14 лет, мужчина отправится в колонию отбывать наказание
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