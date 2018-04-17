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На первый субботник в Ульяновской области вышли 50 тысяч человек
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На первый субботник в Ульяновской области вышли 50 тысяч человек 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Первый весенний субботник прошел в Ульяновской области 14 апреля. В нем приняли участие 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Ульяновске, по сообщению администрации города, на субботник вышли семь тысяч человек.
Масштабные работы по приведению территории в порядок развернулись в сквере Духовности, Владимирском саду, в парках Победы, Строителей, Прибрежный, на Набережной реки Свияги, Маришкина родника, скверов у ДК «Киндяковка» и «Современник».
Всего на период с 10 апреля по 1 июня запланировано проведение четырех субботников, а 18 мая объявлен Единым днём чистоты и порядка. О ненадлежащем содержании придворовых территорий ульяновцы могут сообщать по телефону: (8422) 41-48-15.
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