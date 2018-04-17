На первый субботник в Ульяновской области вышли 50 тысяч человек

Первый весенний субботник прошел в Ульяновской области 14 апреля. В нем приняли участие 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Ульяновске , по сообщению администрации города, на субботник вышли семь тысяч человек.

Масштабные работы по приведению территории в порядок развернулись в сквере Духовности, Владимирском саду, в парках Победы, Строителей, Прибрежный, на Набережной реки Свияги, Маришкина родника, скверов у ДК «Киндяковка» и «Современник».

Всего на период с 10 апреля по 1 июня запланировано проведение четырех субботников, а 18 мая объявлен Единым днём чистоты и порядка. О ненадлежащем содержании придворовых территорий ульяновцы могут сообщать по телефону: (8422) 41-48-15.