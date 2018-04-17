Меры для решения проблемы долгостроев назвал Андрей Травников

Андрей Травников. «Это финансовая поддержка — выделение субсидий на технические подключения, что поможет снизить нагрузку на ТСЖ и ЖСК, субсидия на приобретение лифтов. Это и масштабные проекты, когда инвестору выделяется земля под застройку, и он обязан решить проблемы дольщиков, попавших в беду», — говорит врио губернатора Новосибирской области

Для решения этих проблем вносятся изменения в региональное законодательство. Например, теперь инвестор может предоставлять квартиры дольщикам не только в зарезервированных домах, но и в любом другом жилом фонде — по взаимному согласию. За прошлый год удалось сдать 13 долгостроев, в позапрошлом — 14. В эту пятницу застройщики должны предоставить паспорта проблемных домов, некоторые здания находятся на стадии нулевого цикла.