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Меры для решения проблемы долгостроев назвал Андрей Травников
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Меры для решения проблемы долгостроев назвал Андрей Травников 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Это финансовая поддержка — выделение субсидий на технические подключения, что поможет снизить нагрузку на ТСЖ и ЖСК, субсидия на приобретение лифтов. Это и масштабные проекты, когда инвестору выделяется земля под застройку, и он обязан решить проблемы дольщиков, попавших в беду», — говорит врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Для решения этих проблем вносятся изменения в региональное законодательство. Например, теперь инвестор может предоставлять квартиры дольщикам не только в зарезервированных домах, но и в любом другом жилом фонде — по взаимному согласию. За прошлый год удалось сдать 13 долгостроев, в позапрошлом — 14. В эту пятницу застройщики должны предоставить паспорта проблемных домов, некоторые здания находятся на стадии нулевого цикла.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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