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В КНР заявили, что санкции Запада не способны нанести урон китайско-российским отношениям
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В КНР заявили, что санкции Запада не способны нанести урон китайско-российским отношениям 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Газета "Труд"
ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Санкции западных стран не способны нанести удар по китайско-российским отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них [негативно] повлиять, — отметил он. — В последние годы наши двусторонние связи динамично развиваются, масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются".
По словам официального представителя, Китай решительно против того, чтобы та или иная страна, руководствуясь исключительно собственными интересами, прибегала к односторонним мерам в отношении других государств.
Гао Фэн напомнил, что в ноябре в КНР состоится первая Китайская международная импортная выставка, и Россия в ней собирается принять участие. Более того, в июле пройдет V Российско-китайская Экспо в Екатеринбурге. «Мы готовы прилагать совместные усилия с РФ при проведении этих мероприятий, содействовать увеличению торговых сделок с Россией», — резюмировал он.
Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и Китаем за первый квартал текущего года вырос на 28,2%, до $23 млрд Объем китайского экспорта в Россию за данный период увеличился на 23,7% и достиг $10,3 млрд Импорт российских товаров и услуг в Китай поднялся на 32,0% — до $12,7 млрд
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