В КНР заявили, что санкции Запада не способны нанести урон китайско-российским отношениям

ПЕКИН, 19 апреля. / ТАСС /. Санкции западных стран не способны нанести удар по китайско-российским отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них [негативно] повлиять, — отметил он. — В последние годы наши двусторонние связи динамично развиваются, масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются".

По словам официального представителя, Китай решительно против того, чтобы та или иная страна, руководствуясь исключительно собственными интересами, прибегала к односторонним мерам в отношении других государств.

Гао Фэн напомнил, что в ноябре в КНР состоится первая Китайская международная импортная выставка, и Россия в ней собирается принять участие. Более того, в июле пройдет V Российско-китайская Экспо в Екатеринбурге . «Мы готовы прилагать совместные усилия с РФ при проведении этих мероприятий, содействовать увеличению торговых сделок с Россией», — резюмировал он.