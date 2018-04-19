В КНР рассказали о влиянии санкции США на сотрудничество с Россией

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн прокомментировал возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Россией , передает РИА «Новости» "Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США . Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния", — сказал Гао Фэн. По его словам. двухсторонняя торговля между Россией и Китаем быстро растет, развивается сотрудничество в инвестиционной сфере, достигнуты позитивные подвижки по стратегическим проектам сотрудничества. Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие для введения новых антироссийских санкций.