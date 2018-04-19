Ещё
Минкоммерции Китая: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Минкоммерции Китая: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с РФ 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: БайкалФинанс
Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая не зависит от внешних факторов. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Таким образом он прокомментировал возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Москвой.
"Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США, — приводит РИА Новости слова Гао Фэна. — Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния".
Представитель минкоммерции КНР также отметил быстрый рост двухсторонней торговли и развитие инвестиционного сотрудничества. «Есть надежда на то, что товарооборот двух стран в этом году превысит 100 миллиардов долларов», — сказал Гао Фэн.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В «черный список» попал ряд крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании.
Российская Газета: последние новости
WSJ: ФРГ попросит США освободить ее от участия в санкциях против России Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя100
Российским банкам предложили новую систему платежей36
Япония отказалась от российского алюминия589
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию530
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»70
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение