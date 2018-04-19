Минкоммерции Китая: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с РФ 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая не зависит от внешних факторов. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Таким образом он прокомментировал возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Москвой.
"Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США, — приводит РИА Новости слова Гао Фэна. — Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния".
Представитель минкоммерции КНР также отметил быстрый рост двухсторонней торговли и развитие инвестиционного сотрудничества. «Есть надежда на то, что товарооборот двух стран в этом году превысит 100 миллиардов долларов», — сказал Гао Фэн.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В «черный список» попал ряд крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании.