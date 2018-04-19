Минкоммерции Китая: Санкции США не скажутся на сотрудничестве с РФ

Торгово-экономическое сотрудничество России Китая не зависит от внешних факторов. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Таким образом он прокомментировал возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Москвой

"Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США , — приводит РИА Новости слова Гао Фэна. — Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая — стабильные и зрелые, внешняя обстановка не может оказать на них влияния".

Представитель минкоммерции КНР также отметил быстрый рост двухсторонней торговли и развитие инвестиционного сотрудничества. «Есть надежда на то, что товарооборот двух стран в этом году превысит 100 миллиардов долларов», — сказал Гао Фэн.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В «черный список» попал ряд крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании.