Выращивание мандаринов «Вогань» для борьбы с бедностью в Гуанси

Наньнин, 16 апреля / Синьхуа / — На протяжении вот уже нескольких лет в районе Умин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ активно развивается производство мандаринов сорта «Вогань».

В настоящий момент площадь мандариновых садов в районе достигла 20 тыс. га, что благотворно отразилось на росте доходов местных крестьян.

Наньнин, 16 апреля /Синьхуа/ — На протяжении вот уже нескольких лет в районе Умин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ активно развивается производство мандаринов сорта «Вогань».

В настоящий момент площадь мандариновых садов в районе достигла 20 тыс. га, что благотворно отразилось на росте доходов местных крестьян.

Наньнин, 16 апреля /Синьхуа/ — На протяжении вот уже нескольких лет в районе Умин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ активно развивается производство мандаринов сорта «Вогань».

В настоящий момент площадь мандариновых садов в районе достигла 20 тыс. га, что благотворно отразилось на росте доходов местных крестьян.