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Выращивание мандаринов «Вогань» для борьбы с бедностью в Гуанси
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Выращивание мандаринов «Вогань» для борьбы с бедностью в Гуанси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньнин, 16 апреля /Синьхуа/ — На протяжении вот уже нескольких лет в районе Умин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ активно развивается производство мандаринов сорта «Вогань».
В настоящий момент площадь мандариновых садов в районе достигла 20 тыс. га, что благотворно отразилось на росте доходов местных крестьян.
Наньнин, 16 апреля /Синьхуа/ — На протяжении вот уже нескольких лет в районе Умин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ активно развивается производство мандаринов сорта «Вогань».
В настоящий момент площадь мандариновых садов в районе достигла 20 тыс. га, что благотворно отразилось на росте доходов местных крестьян.
Наньнин, 16 апреля /Синьхуа/ — На протяжении вот уже нескольких лет в районе Умин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ активно развивается производство мандаринов сорта «Вогань».
В настоящий момент площадь мандариновых садов в районе достигла 20 тыс. га, что благотворно отразилось на росте доходов местных крестьян.
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