Денис Сучков, осужденный по делу УК «Доверие», досрочно вышел на свободу

Денис Сучков, осужденный за мошенничество в особо крупном размере по делу УК «Доверие», досрочно вышел на свободу и снова работает в управляющей компании.

12 апреля 2018 года Денис Сучков присутствовал на рабочей встрече в Госинспекции Алтайского края в качестве представителя ООО УК «Индустриальная».

Как сообщили в Госинспекции, жители 19 многоквартирных домов пос. Новосиликатный, которые ранее обслуживала УК, стали массового отказываться от ее услуг и заключать договоры с другими компаниями. Однако УК «Индустриальная» нарушила требования Жилищного кодекса РФ и не обратилась в Госинспекцию края с заявлением об исключении этих домов из реестра лицензий Алтайского края, а также не разместила информацию об этом в ГИС ЖКХ.

Представитель УК Денис Сучков заявил, что УК «Индустриальная» готова побороться с конкурентами за голоса собственников. Он сообщил, что уже после передачи прав другой компании жильцы начали обращаться в УК « Индустриальная» с просьбой принять их обратно.

Главный государственный жилищный инспектор Сергей Гричанов взял на особый контроль процесс передачи технической документации вновь избранным компаниям. Если УК не предоставит необходимые документы до 18 апреля, сведения о домах, выбравших другие управляющие компании, будут самостоятельно размещены Госинспекцией в реестре лицензий Алтайского края.

Если УК будет препятствовать этому, на УК «Индустриальная» может быть наложен штраф от 150 тысяч рублей.

Напомним, Денис Сучков и Максим Савинцев , сын главы администрации Барнаула Игоря Савинцева , в ноябре 2016 года были признаны виновными в мошенничестве, присвоении и растрате и приговорены к 6 годам лишения свободы. Позже приговор был смягчен: Савинцеву сократили срок до 5 лет, Сучкову — до 4,5 лет.

Так как во время следствия Сучков находился под стражей (более половины срока), его освободили досрочно.