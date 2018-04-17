Путинское руководство по селфи

Не многие осознают, что Российская империя строилась на способности создавать величественный автопортрет, то есть селфи. Сегодня весь мир делает селфи, но, к сожалению, большинство выглядят на них либо «бесприютными простофилями», либо измученными проститутками. Вот несколько советов, как сделать ваши селфи по-путински убойными.

Освещение

Лучше всего направить свет под углом 45 градусов: тем самым вы подчеркнете превосходные черты славянского лица. Но чтобы получился по-настоящему захватывающий снимок, нужно помнить правило номер один из курса обучения допросам КГБ: всегда держите досье против мощного источника света. Потому что для настоящего мужчины лучше всего подходит освещение снизу вверх. Крошечное лицо карлика и огромная небрежная шапка волос — Лев Троцкий внешне походил на члена какого-нибудь мальчикового ансамбля. Вот почему никто не воспринимает его всерьез, даже мексиканцы. Между тем кэгэбэшная техника «против света» даже тщедушного диссидента сделает похожим на греческого бога.

Брови

У некоторых парней нет проблем с селфи и с Российской Федерацией тоже. Так, мегазвезда Джастин Бибер понимает, что 90% успеха селфи обеспечивает контроль над бровями. Шаг 1: сощурьте глаза в крошечные щелочки. Шаг 2: поднимите брови. Шаг 3: сексуально оттопырьте губы, сделав печальную мину. Попробуйте, это сложнее, чем кажется. Когда пару недель назад я получил срочное текстовое сообщение от Эдварда Сноудона, его фото на аватарке отвечало всем трем вышеприведенным требованиям. Я даже не стал читать скучный текст, а просто ответил: «Дай пять!»

Обстановка

К этому моменту зрители уже не могут оторвать взгляда от ваших суровых глаз. Однако все можно испортить непродуманным фоном. Не делайте селфи на маминой кухне в окружении тысячи и одной глупой кошки. Пусть это будет промерзшая дача, где вы стоите без рубашки, в штанах, затянутых ремнем на уровне грудной клетки, в одной руке у вас — пустая банка «Балтики № 9», а в другой — охотничья винтовка. Любая женщина растает, а мужчина заскрежещет зубами от зависти. Я всегда думал, что Ли Харви Освальд грезил о том, чтобы пройти подготовку в КГБ, но одно ясно: своим селфи он уделял особое внимание.

Несложные хитрости

Чтобы придать своему лицу и дому изощренный вид, требуется время, которого у вас может не быть. Здесь вам помогут несколько трюков. В течение 45 секунд смотрите на люминесцентную лампу, сожмите ягодицы и в уме извлекайте квадратный корень из 13. Тут же сделайте снимок, и вы получите лучшее в мире селфи — в стиле Распутина. Это самый быстрый способ достичь того легендарного — полного безумия, мистики и шарма — русского взгляда, который откроет двери самым смелым мечтам, загипнотизирует массы и соблазнит королеву. Именно такой лук мечтают заполучить себе все знаменитости на лето 2013 года, и я бы сам испытал его в действии на саммите «Большой восьмерки», не будь он украден канцлером Осборном.