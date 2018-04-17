Возле Знаменского Собора в Кемерове появится скульптура Петра и Февронии

По информации пресс-службы областной администрации, врио губернатора Сергей Цивилев встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. При встрече обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, богословские курсы, основы православия в детских садах и школах, а также предстоящий визит в Кемеровскую область Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . Его приезд запланирован на 3 мая, 40-й день после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня».

Стало известно, что на территории собора будет благоустроен парк, в центре которого должна появиться скульптура Петра и Февронии Муромских, православных святых, покровителей семьи.

В числе прочего, Сергей Цивилев отметил, что ветхое жилье рядом со Знаменским Собором должно быть снесено до конца апреля 2018 года.