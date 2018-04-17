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Возле Знаменского Собора в Кемерове появится скульптура Петра и Февронии
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Возле Знаменского Собора в Кемерове появится скульптура Петра и Февронии 

АиФ Кузбасс 21 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сергей Цивилев обсудил благоустройство парка на территории Знаменского Собора в Кемерове.
По информации пресс-службы областной администрации, врио губернатора Сергей Цивилев встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. При встрече обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, богословские курсы, основы православия в детских садах и школах, а также предстоящий визит в Кемеровскую область Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его приезд запланирован на 3 мая, 40-й день после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня».
Стало известно, что на территории собора будет благоустроен парк, в центре которого должна появиться скульптура Петра и Февронии Муромских, православных святых, покровителей семьи.
В числе прочего, Сергей Цивилев отметил, что ветхое жилье рядом со Знаменским Собором должно быть снесено до конца апреля 2018 года.
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