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В Нанкине появился робот-курьер, умеющий пользоваться лифтом
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В Нанкине появился робот-курьер, умеющий пользоваться лифтом 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 16 апреля /Синьхуа/ — Робот-курьер новой модели появился сегодня в одной из экспериментальных общин Нанкина, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Данный робот способен обмениваться информацией с лифтами, вызывать лифтовую кабину и выбирать нужный этаж. Таким образом, экспресс-доставка теперь может осуществляться в автоматическом режиме прямо до дверей.
В будущем подобными роботами-курьерами будут обеспечены свыше 1000 кооперативных общин по всему Китаю.
Нанкин, 16 апреля /Синьхуа/ — Робот-курьер новой модели появился сегодня в одной из экспериментальных общин Нанкина, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Данный робот способен обмениваться информацией с лифтами, вызывать лифтовую кабину и выбирать нужный этаж. Таким образом, экспресс-доставка теперь может осуществляться в автоматическом режиме прямо до дверей.
В будущем подобными роботами-курьерами будут обеспечены свыше 1000 кооперативных общин по всему Китаю.
Нанкин, 16 апреля /Синьхуа/ — Робот-курьер новой модели появился сегодня в одной из экспериментальных общин Нанкина, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Данный робот способен обмениваться информацией с лифтами, вызывать лифтовую кабину и выбирать нужный этаж. Таким образом, экспресс-доставка теперь может осуществляться в автоматическом режиме прямо до дверей.
В будущем подобными роботами-курьерами будут обеспечены свыше 1000 кооперативных общин по всему Китаю.
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