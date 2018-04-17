В Нанкине появился робот-курьер, умеющий пользоваться лифтом

Нанкин , 16 апреля / Синьхуа / — Робот-курьер новой модели появился сегодня в одной из экспериментальных общин Нанкина, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Данный робот способен обмениваться информацией с лифтами, вызывать лифтовую кабину и выбирать нужный этаж. Таким образом, экспресс-доставка теперь может осуществляться в автоматическом режиме прямо до дверей.

В будущем подобными роботами-курьерами будут обеспечены свыше 1000 кооперативных общин по всему Китаю

Нанкин, 16 апреля /Синьхуа/ — Робот-курьер новой модели появился сегодня в одной из экспериментальных общин Нанкина, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Данный робот способен обмениваться информацией с лифтами, вызывать лифтовую кабину и выбирать нужный этаж. Таким образом, экспресс-доставка теперь может осуществляться в автоматическом режиме прямо до дверей.

В будущем подобными роботами-курьерами будут обеспечены свыше 1000 кооперативных общин по всему Китаю.

Нанкин, 16 апреля /Синьхуа/ — Робот-курьер новой модели появился сегодня в одной из экспериментальных общин Нанкина, административного центра провинции Цзянсу /Восточный Китай/. Данный робот способен обмениваться информацией с лифтами, вызывать лифтовую кабину и выбирать нужный этаж. Таким образом, экспресс-доставка теперь может осуществляться в автоматическом режиме прямо до дверей.

В будущем подобными роботами-курьерами будут обеспечены свыше 1000 кооперативных общин по всему Китаю.